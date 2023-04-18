Белый дом пригрозил СМИ за освещение утечек из Пентагона

Ранее с аналогичным требованием к средствам массовой информации выступило министерство обороны США.

Как заявил Кирби, Белый дом призывает журналистов к осторожности в освещении утечек из Пентагона. Как подчеркнул чиновник, всем этим материалам, независимо от того — отредактированы они или нет, не место в общем доступе.

Кирби отметил, что преимущественная часть того, что публикуется в средствах массовой информации, представляет собой «неполные фрагменты прошлого, не отражающие самых последних оценок». Но и это, по словам координатора стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности, может нанести вред Соединенным Штатам Америки. Кирби особо подчеркнул, что возможны существенные даже тяжелые последствия для национальной безопасности США, особенно это касается безопасности американцев, которые служат и работают за рубежом.

В заключение Кирби прямо заявил, что журналисты должны учитывать его слова, принимая решение об обнародовании тех или иных материалов.