Волочкова накинулась на Жигалову за то, что та ее опозорила, пригласив в свое Ютуб-шоу

Артистка российского балета Анастасия Волочкова таит обиду на журналистку Алену Жигалову.

Знаменитость не сомневается в том, что блогер специально ее напоила в рамках одного из выпусков Ютуб-шоу "Алена, блин!".

Балерина в интервью Teleprogramma.pro объяснила, что перед записью программы отмечала свой день рождения, не выпив ни капли спиртного в этот день.

Жигалова же спровоцировала Анастасию, пригласив в программу и предложив любимый гостьей просекко.

Возлияния звезды балета вылились в ее "интересное" поведение прямо в прямом эфире, включая демонстрацию шпагата на столе в студии.

После выхода шоу досталось от хейтеров и Волочковой, и Жигаловой. Балерина обвинила ведущую в нарушении журналисткой этики.