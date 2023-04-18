Муцениеце выписала Прилучного с их общей жилплощади

Агата Муцениеце разрывает все связи со своим бывшим мужем Павлом Прилучным.

Телеграм-канал "Mash" информирует, что актриса выписала экс-супруга из столичной четырехкомнатной квартиры.

Знаменитость пошла на этот шаг, чтобы ребенок, которого родит Прилучному Зепюр Брутян, не имел никаких прав на жилплощадь. Если бы она этого не сделала, то до 18 лет наследника(цу) Павла и Зепюр нельзя было бы выписать из квартиры.

Ранее сообщалось, что ремонт в загородном доме Муцениеце подходит к концу.

После официального расставания с Павлом Агата усиленно трудилась. В прошлом году она смогла позволить себе купить особняк стоимостью в 20 000 000 российских рублей.