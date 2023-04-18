Ивлеева купила новый авто стоимостью в 30 000 000 рублей

Стоимость данной модели авто варьируется от 20 000 000 до 30 000 000 российских рублей. Это эксклюзивная модель 2009-2015 годов выпуска.

На фото Настя позирует на фоне своего нового средства передвижения.

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