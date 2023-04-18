Хотят нажиться: Алек Болдуин обвинил украинских родственников застреленного на киноплощадке оператора

65-летний артист предстал перед судом в деле гибели человека, которая случилась на съемках фильма «Ржавчина». Алек Болдуин произвел выстрел - и попал в оператора Галину Хатчинс, напоминает Космополитен.

Живущие под Киевом родственники погибшей - родители Анатолий Андросович и Ольга Соловей, а также сестра Светлана Земко - возмущены тем, что артист перед ними даже не извинился. При этом мать и сестра оператора утверждают, что, если бы Хатчинс была жива, давно бы перевезла их в США.

Звезда Голливуда с их требованиями категорически не согласен. Актер не слышал, чтобы оператор поддерживала общение с родственниками. Болдуин считает, что это вводит следствие в заблуждение, и на самом деле иск подан только для «получения компенсации».

Потеря дочери и сестры, вне сомнения, болезненна в любых обстоятельствах. Но истцы были в отдалении от Галины физически и финансово, а также в эмоциональном плане долгие годы до ее смерти. У них нет реальных оснований для иска. Это их действие вводит в заблуждение, — цитирует издание информацию из судебных документов.

Многодетный звездный отец ранее урегулировал все спорные вопросы с вдовцом Галины Мэттью Хатчинсом и ее 9-летним сыном. Артист заключил с ними мировое соглашение в октябре 2022 года.

При этом, по словам адвоката матери и сестры Галины, они лишь хотят убедиться, что Алека Болдуина "привлекут к ответственности".

Уголовное обвинение в непредумышленном убийстве актеру предъявили в феврале 2023 года. Ему грозило до 5 лет лишения свободы, но затем суд признал это решение ошибочным.