Звезда Великолепного века Мерьем Узерли показала своих дочерей, которые очень похожи на знаменитую мать

Мерьем Узерли - мать двоих прекрасных малышек.

Старшую дочь Лару актриса родила от предпринимателя Джана Атеша. Девочке 7 лет.

А вот имя отца маленькой Лили Кои Мерьем не озвучивает. Известно лишь то, что это новый возлюбленный знаменитости.

Младшая наследница звезды экрана появилась на свет в январе текущего года.

Недавно артистка выложила снимок в сеть, где позирует на диване вместе с обеими дочерьми.

Фанаты заметили, что девочки очень похожи на свою маму.

Напомним, что немецко-турецкая актриса прославилась на весь мир благодаря главной роли в сериале "Великолепный век", выпущенном на киностудии Турции.