Лепс назвал размер своего гонорара на корпоративе

Григорий Лепс поделился откровениями по поводу своих заработков в программе НТВ "Ты не поверишь!".

Речь идет о выступлении исполнителя на корпоративе.

Певец пошутил, что его появление на частной вечеринке стоит совсем недорого. Для того чтобы увидеть кумира, хозяевам придется подготовить 10 000 000 российских рублей.

Лепс посоветовал всем желающим его лицезреть и слушать у себя не отчаиваться, а копить на его выступление.

Артист рассказал, что поет на свадьбах и днях рождения.

Ранее сообщалось, что Лепс был в числе посетителей открытия ресторана своего коллеги по сцене Егора Крида. В свет Григорий вышел с девушкой, которую СМИ тут же окрестили его новой возлюбленной. Оказалось, это крестница звезды сцены.