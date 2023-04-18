Волочкова резко отреагировала на новость Собчак о том, что на 3 авто балерины наложен арест

Новость Ксении Собчак об аресте 3-ех машин Анастасии Волочковой последняя отрицает.

Балерина утверждает, что одна из упомянутых журналисткой авто давно угнана.

Анастасии не по нраву тот факт, что Ксении есть дело до ее жизни. Артистка убеждена, что упоминание о ней - самый простой способ привлечь внимание к себе.

Недавно в Сети появилась информация о том, что Волочкова собирается отсудить у Большого театра 95 000 000 российских рублей.

Эту сумму знаменитости не выплатили за годы работы в учреждении культуры.

На этот раз она подала на храм искусств в Верховный суд.