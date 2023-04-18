Вайкуле призналась, что пребывает в обиде на наследника Резника

Лайма Вайкуле рассказала, что ее сильно обидел наследник Ильи Резника Максим. Обиду исполнительница затаила на него на десятки лет.

Ссора завязалась на одной программе "Акула пера" в 90-е, участниками которой были оба.

Максим Резник задавал артистке вопросы, пытаясь всячески ее задеть.

Певица призналась, что ей сложно было себя сдерживать, чтобы не нагрубить "нахалу".

К примеру, младший Резник спросил у Вайкуле не поднимают ли ее в глазах публики Титомир и группа "Чай вдвоем", с которыми она вместе выступала.

О своей обиде прибалтийская знаменитость рассказала в рамках Телеграм-канала " И грянул Грэм".