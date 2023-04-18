Сверчки на любой вкус: высокобелковый продукт набирает популярность

Владельцы сверчковых ферм уже давно пытаются убедить потребителей в том, что сверчки – это богатый ценным белком продукт.

Кроме того в них содержится практически полный набор необходимых человеку аминокислот.

Как утверждает канадский фермер Даррен Голдин, преимущество насекомых над мясом млекопитающих в том, что они практически не бывают заражены опасными для человека болезнями, поэтому употреблять их в пищу можно ничего не опасаясь.

Если для жителей Азиатских стран этот продукт уже давно стал привычным, то в Европе он только набирает свою популярность.

Многие владельцы ресторанов стали включать в меню блюда из сверчков, чаще всего порошок из насекомых добавляют в выпечку.

В России этот продукт пока используют только для изготовления кормов для животных.

Но в маркетплейсах уже можно приобрести сверчковую муку и использовать ее при выпечке хлеба.

Кстати, ее производство достаточно выгодное, несмотря на то, что на изготовление 1 кг муки требуется 3 кг насекомых.

Затраты на выращивание такого количества сверчков составляют всего 150 р.