Лоза выступил за удаление антироссийских песен со всех музыкальных платформ

Депутат госдумы Дмитрий Гусев выступил с инициативой убрать весь антироссийский контент со всех музыкальных платформ.

Певец Юрий Лоза убежден, что такая мера оправдана, и так поступают все представители власти в любом государстве.

Правительство каждой страны не позволит размещать "вредный" контент на своей территории, так как это угрожает государственной безопасности. Это один из способов защиты страны.

За ликвидацию "произведений" в поддержку ВСУ высказались и другие знаменитости, в числе которых оказалась и Вика Цыганова с мужем.

В защиту инициативы политика выступили также поэт-песенник Александр Антипов и скрипачка Мария Андреева.