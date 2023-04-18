Орлова призналась, что молится за сына покойной Фриске Платона

Ольга Орлова пожаловалась, что давно не виделась со своим крестником Платоном.

Мальчик - сын покойной исполнительницы Жанны Фриске и ведущего Дмитрия Шепелева.

После кончины артистки в 2015 году воспитанием мальчика занялся его отец, который не допускает к наследнику никого из окружения бывшей жены: ни родных, ни друзей, ни даже крестную мать.

Орлова очень расстраивается по поводу, так как серьезно относится к статусу крестной. У артистки имеются и другие крестники, которых она не обделяет вниманием.

Ольга сообщила, что молится за Платона, так как больше ничем помочь она ему не в состоянии.