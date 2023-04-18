Штаны в носки и спрей: как защитить себя от лесных клещей

Московские лесничие дали свои советы по защите от клещей, сообщает Мослента со ссылкой на Telegram-канале Мосприроды РФ.

По словам специалистов, клещи особо активны по утрам и вечерам. Эти опасные насекомые любят затененные влажные места, где растительность растет густо, потому их лучше избегать.

Они советуют также любителям отдыха на природе надевать на такие прогулки одежду с длинными рукавами, желательно светлых тонов - она позволяет быстрее обнаружить членистоногого.

Обувь нужно надеть высокую. Если таковой нет, нужно брюки заправить в носки. Также обязателен головной убор, желательно закрыть и шею.

Для профилактики укусов кровососущих имеет смысл применить репелленты в виде спреев, аэрозолей, кремов. Гулять нужно по тропинкам, и не заходить в высокую траву.

После прогулки лесничие рекомендуют осматривать себя и близких через каждые пару часов прогулки и после возвращении домой. А также - внимательно проверить тело и вещи.