Брухунова выложила нежное фото с Петросяном и их общим сыном Ваганом

Юморист Евгений Петросян, его молодая жена Татьяна Брухунова и их сын Ваган на Пасху посетили церковь, где освящали куличи.

Снимок этого выхода в свет в своих соцсетях выложила супруга. Стоит заметить, что фотография получилась очень позитивной, семейной.

Лица Евгения, Татьяны светятся от счастья. Вагана на руках держит гордый отец, но лица мальчика не видно.

Несколько лет назад Брухунову гнобили за то, что та встала между Петросяном и Степаненко. Сегодня об этом факте все уже "забыли", так как артист, похоже, счастлив в браке с молодой возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Ксения Собчак оценила весенний "прикид" жены Петросяна, заметив, что вещи все дорогие, но сочетать их Татьяна нормально не может.