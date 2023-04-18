Киркоров пожаловался, что его заставили драить полы в церкви, когда он уже был знаменитостью

Филипп Киркоров рассказал в шоу на НТВ "Ты не поверишь!" об удивительном случае, произошедшем с ним. Оказывается, знаменитости один раз пришлось мыть полы в церкви.

Произошло это, когда Киркоров уже был очень известным артистом. Тогда у певца в душе скребли кошки и он направился в церковь, чтобы полегчало.

Филипп Бедросович вспоминает, что пришел в храм Матроны Московской на Таганке.

В церкви к звезде сцене подошла матушка, заявив, что они закрываются, а ему пора брать швабру и мыть полы.

Артист был ошарашен, так как с ним давно никто так не обращался, ведь он уже был "звезда-звездище",

Удивительно, но певец "не посмел ослушаться приказа" и "выдраил шваброй весь храм".

Через 9 девять месяцев у него родилась наследница Алла-Виктория.