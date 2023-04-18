Самые богатые города мира на 2023 год озвучены

По данным на 18 апреля 2023 года, самым богатым городом мира является Нью-Йорк, где живут 340 000 долларовых миллионеров.

Сан-Франциско находится на 3-ьем месте с 285 000 людей с доходом более 1000 000 $. Лос-Анджелес с 205 000 более чем богатых людей занимает 6-ую строчку списка.

Токио был лидером рейтинга 10 лет назад, теперь же он второй (290 000 миллионеров). Лондон находится на 4-ой строчке с 258 000 состоятельных людей.

В Сингапуре 240 000 богачей, что дает городу право занимать 5-ую позицию в списке самых богатых городов мира.

На 10-м месте Сидней, где проживает 126 000 долларовых миллионеров. Город славится одним из самых богатых пригородов в мире.

По прогнозам экспертов, Сидней должен войти в пятерку богатейших городов планеты Земля к 2040 году.