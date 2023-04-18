Каминьский: Польша начала строить «невиданное» заграждение на границе с РФ

Днём вторника, 18 апреля, глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский провёл рабочий брифинг, в рамках которого публично сообщил, что польские инженеры приступили к возведению электронных заграждений на совместных участках границы государства с Россией.

По словам Каминьского, забор, который возводят на границе Польши и РФ, станет "невиданным" по степени современно оснащения и будет оборудован камерами, способными фиксировать происходящее на границе как в дневное, так и в ночное время суток, что позволит оперативно пресекать любые провокации.

Кроме того, Мариуш Каминьский отмечает, что возводимое заграждение на российской границе оснастят высокотехнологичными датчиками движения, которые способны отслеживать перемещения по ту сторону границы. Политик подчеркнул, что данный забор начали возводить на границе Польши с Калининградской областью.

Также Каминьский уверяет, что уже к осени текущего года постройка электронного заграждения на польско-российской границе будет полностью завершена, поскольку инженеры получили указания от вышестоящего руководства активизировать строительные работы, существенно подняв их темп.

Характерно, что ранее польские пограничники построили забор на границе с Россией, который состоит из трёх слоёв колючей проволоки 2,5 метра в высоту и 3 метра в ширину.