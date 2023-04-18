Филиппо: Маск развернул «оружие» против РФ и Китая в сторону западных СМИ

18 апреля экс-депутат Европарламента от Франции Флориан Филиппо опубликовал новый пост в социальных сетях, где заявил, что американский предприниматель Илон Маск разозлил администрацию подконтрольных Западу СМИ, начав их маркировать характерным значком "финансируется государством".

Филиппо утверждает, что ранее западные интернет-сообщества использовали такой же ярлык в отношении средств массовой информации, которые созданы в России и Китайской Народной республике, однако сейчас Маск стал гендиректором мессенджера Twitter, развернув применяемое против Москвы и Пекина "оружие" на Запад.

По мнению Флориана Филиппо, лидеры общественных мнений их числа западных новостных агентств попросту негодуют из-за того, что Илон Маск начал выводить их деятельность на чистую воду, рассказывая мировой общественности о возможной ангажированности подконтрольных Западу СМИ.

В то же время Филиппо полагает, что финансирование государством не является основанием для того, чтобы подозревать информагентство в идеологической пропаганде в угоду действующему в стране политическому режиму. Французский чиновник считает, что в современных реалиях финансирование СМИ государством стало абсолютной нормой.

Характерно, что сегодня произошёл курьёзный случай: Маск пометил Twitter-аккаунт канадского телеканала CBC плашкой "финансируется государством", после чего руководство канала заявило, что государство финансирует его деятельность менее, чем на 70 процентов. После этого Илон Маск пометил аккаунт CBC ярлыком "финансируется государством на 69 процентов".