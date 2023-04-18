Какой цвет волос не подойдет женщинам после 45 лет

Стилисты утверждают, что есть оттенки волос, которые визуально способны состарить.

К таким цветам относятся все оттенки красного. Дело в том, что такая яркость "делает лицо уставшим", выделяет морщины, мелкие капиляры на лице. Лучше остановиться на медных или золотистых оттенках.

На фоне черных (угольных) волос лицо становится болезненно бледным, тусклым. Стоит заменить цвет на шоколадный или дубовой коры.

Пепельный блонд на женщине за 45 смотрится как седой. Моложе в этом возрасте будут выглядеть блондинки, выбравшие пшеничные, карамельные или персиковые оттенки.