Пушилин: ДНР заинтересована в поставках МАЗов из Беларуси

Днём 18 апреля временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной республики Денис Пушилин посетил Минск, где провёл рабочую встречу с Александром Лукашенко. Во время переговоров Пушилин заявил, что ДНР необходимы поставки производимой в Беларуси техники, особенно продукции Минского автомобильного завода.

По словам Дениса Пушилина, в ходе сегодняшнего разговора с Лукашенко политики пришли к закономерному выводу о необходимости взаимовыгодного сотрудничества между администрациями Минска и Донецка, которые в состоянии выстроить устойчивые взаимосвязи на партнёрских условиях.

В то же время Пушилин считает, что Донецкая Народная республика могла бы поставлять белорусскому государству каолиновую глину, однако в будущем руководство обеих стран может более детально обсудить векторы будущей интенсификации сотрудничества между Донецком и Минском.

Характерно, что во время встречи с Денисом Пушилиным Александр Лукашенко поинтересовался о положении дел на Донецком участке фронта, отметив, что данное направление ведения специальной военной операции традиционно является одним из самых тяжёлых из-за частых обстрелов Донецка.

Кроме того, Лукашенко заверил, что Беларусь готова оказать ДНР всестороннюю помощь для восстановления республики от последствий боевых действий.