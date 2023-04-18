Дачный эксперт раскрыл все тонкости подкормок огурцов для улучшения плодоношения

Золотой подкормкой для огурца считается сочетание удобрений, включающих в себя три основные элемента, которые для растения важнее всех остальных.
Обязательно напитайте огурцы азотом, калием, фосфором, тогда за урожай можно не переживать.
Азот нужен для активного включения растения в вегетативную фазу, он ведет к росту побегов и зелени. Большого урожая не будет, если огурцы испытывают недостаток этого элемента.
Фосфор и калий нужны для роста корней, развития стеблей и листьев. Элементы также укрепляют иммунитет, помогая противостоять паразитам и болезням.
Избегайте подкармливать огурцы в засушливые и дождливые периоды. Когда огурцы начинают плодоносить, давайте тройную золотую подкормку (азот/калий/фосфор) регулярно.
При этом азота и калия в подкормке должно быть больше, чем фосфора.