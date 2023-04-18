Дибров попал в аварию на дороге Москвы

Дмитрий Дибров попал в аварию в районе Звездного бульвара и Аргуновской улицы на северо-востоке российской столицы.

Свидетели утверждают, что в автомобиль марки Мерседес, принадлежащий ведущему, врезалась машина полиции.

Стражи порядка двигались по полосе общественного транспорта и в какой-то момент совершили столкновение.

По имеющимся данным, состояние Диброва удовлетворительное, так как серьезных травм во время дорожно-транспортного происшествия он не получил.

Напомним, что известность Дмитрий приобрел благодаря тому, что выступал в качестве ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". На этом посту после его сменил Максим Галкин.