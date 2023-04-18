Роскошные розы: какой полив им обеспечить, чтобы цветы были яркими и цвели все лето

Розы - одни из самых красивых и популярных цветов. Как за ними ухаживать, чтобы растение чувствовало себя комфортно и радовало своей красотой окружающих?

Прежде всего, надо учеть, что в деле ухода важны даже такие мелочи, как полив. Поливать куст нужно обильно, но не часто. Незначительный и частый полив может замедлить рост корней вглубь и стимулировать формирование поверхностной корневой системы, которая не сможет обеспечить куст необходимым питанием.

Даже в жаркую погоду нужно поить королеву сада не чаще, чем раз в неделю. Объем воды - 5 л.

Для полива использовать дождевую либо отстоянную воду, подогретую на солнце. Если поливать холодной водой, корни будут плохо всасывать влагу и минеральные вещества, увеличится риск заболевания растения черной пятнистостью.

Поливать розы нужно под корень - чтобы вода не попала на листья и бутоны. Такой полив застрахует от грибных заболеваний. Лучшее время водных процедур - утро или вечер.

К концу лета полив нужно сократить, чтобы не активизировались новые побеги, которые до холодов не успеют вызреть и, соответственно, - перезимовать.