Знающий садовод назвал три главные ошибки, часто допускаемые при выращивании смородины

Раскрываем секреты главных ошибок, названных опытным огородником. Если их не совершать, выращивание смородины будет успешным.

Где посадить

Плохое место для посадки сводит на нет почти все дальнейшие усилия по выращиванию. Смородине нужен простор, много света, плодородная почва. В тени плодов почти не будет. Растение будет вялым и чахлым, если рядом с ним обитают крыжовник или черемуха.

Режим полива

Здесь держимся золотой середины. Много нельзя и мало плохо. Среднее число поливов за сезон - три раза. Недостаток полива ведет к падению урожайности, перелив провоцирует плесень и загнивание.

Обязательно поливаем перед летом, во время активного роста и завязывания плодов. Потом полив нужен при созревании ягод, это примерно конец июня. Очередной обильный полив из серии обязательных делается после того, как урожай уже снят.

Про обрезку

Обрезка поддерживает и укрепляет иммунитет растения. Если этого не делать, ветки спутаются, искривятся, урожай снизится. Больные и поврежденные побеги будут зря отнимать силы у смородины.