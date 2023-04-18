Вечером 18 апреля журналисты британского информагентства The Guardian со ссылкой на инсайдера сообщили, что Министерство обороны Великобритании начало обещать украинскому правительству поставки вооружений из национальных запасов оружия, которые предназначены "на чёрный день".

В статье Guardian подчёркивается, что истеблишмент Украины, а также лидеры государств коллективного Запада, включая бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона, пытаются подтолкнуть Лондон к интенсификации оказания военной поддержки Киеву. В то же время на Даунинг-стрит считают, что британское оборонное ведомство даёт подразделениям ВСУ столько, сколько требуется.

Характерно, что 8 февраля 2023 года Владимир Зеленский посетил Лондон, где выступил в местном парламенте. Во время своей речи перед британскими депутатами он попросил их оказать давление на Кабинет министров страны, принудив его к поставках английских истребителей Украине.

Позднее глава Минобороны Британии Бен Уоллес публично заявил, что в ближайшей перспективе ведомство не рассматривает возможность поставки собственной истребительной авиации украинским войскам вопреки подобным участившимся просьбам, которые исходят со стороны Зеленского.

При этом ранее спикер военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат утверждал, что страны Североатлантического альянса могут поставлять Киеву советские истребители МиГ-29, однако данная техника является устаревшей и не соответствует действующим стандартам образца блока НАТО.