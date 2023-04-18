Ургант посетил мероприятие в честь 11-летия шоу Вечерний Ургант

Звезда экрана Иван Ургант принял участие в праздновании 11-летия шоу "Вечерний Ургант", о чем сообщила в социальных сетях его коллега по проекту, актриса Алла Михеева.

День рождения проекта отмечала вся его команда. Фанаты, узнав о "чествовании программы", поинтересовались, выйдет ли она в эфир когда-нибудь.

Интересно, что ответа не последовало от сотрудников телепроекта не последовало.

Напомним, что в последний раз "Вечерний Ургант" радовал зрителей 21 февраля 2022 года, а после то и дело появлялись слухи о том, что шоу вот-вот выйдет в эфир, но до сих пор ситуация не изменилась.