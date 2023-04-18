Валерия сообщила, как дети относятся к своему отцу Шульгину, который поднимал руку на певицу

Валерия в эфире Ютуб-шоу "Ваша Наташа" призналась, что ее дети не общаются со своим биологическим отцом, музыкальным продюсером Александром Шульгиным.

Исполнительница рассказала, что развод отца и матери наследники переживали очень тяжело. Родительница вынуждена была обращаться за помощью к психологу, чтобы помочь сыновьям и дочери справиться с непростой ситуацией.

Работа со специалистом пошла на пользу, но простить родителя дети так и не смогли. По этой причине они не контактируют с Шульгиным.

Удивительно, что неприязнь настолько сильная, что они даже не здороваются с биологическим отцом при встрече.

Папой наследники считают нынешнего мужа артистки Иосифа Пригожина.