Уэст больше не хочет выдвигать свою кандидатуру на пост американского президента

Журналисты "The Daily Beast" сделали вывод, что рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты Америки в 2024 году.
Несколько месяцев никакой работы в этом направлении не ведется. Причина - ссора с помощниками, в результате которой Уэст потерял интерес к президентской кампании.
Примечательно, что сейчас певец даже не высказывается относительно своего политического будущего.
На этом фоне Канье сосредоточен на своей новоиспеченной супруге Бьянке Цензори, которая ранее работала у него дизайнером.
Также активный артист уделяет внимание деятельности своей христианской школы.
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