Уэст больше не хочет выдвигать свою кандидатуру на пост американского президента

Журналисты "The Daily Beast" сделали вывод, что рэпер Канье Уэст передумал баллотироваться в президенты Америки в 2024 году.

Несколько месяцев никакой работы в этом направлении не ведется. Причина - ссора с помощниками, в результате которой Уэст потерял интерес к президентской кампании.

Примечательно, что сейчас певец даже не высказывается относительно своего политического будущего.

На этом фоне Канье сосредоточен на своей новоиспеченной супруге Бьянке Цензори, которая ранее работала у него дизайнером.

Также активный артист уделяет внимание деятельности своей христианской школы.