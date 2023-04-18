Депутаты Европарламента обвинили три страны ЕС в помощи России

18 апреля члены "Европейской народной партии", являющейся крупнейшей политической силой в Европарламенте, выступили с коллективным заявлением, в котором обвинили правительства Польши, Венгрии и Словакии в оказании помощи России в её спецоперации на территории Украины.

По мнению европарламентариев из ЕНП, как пассивная поддержка российской СВО может быть расценены решения администраций Варшавы, Братиславы и Будапешта временно прекратить импорт и транзит украинского зерна, поскольку подобные рестрикции существенно ослабляют Киев в условиях военного времени.

Кроме того, в "Европейской народной партии" подчеркнули, что действия данных государств являются односторонними и несогласованными с Брюсселем, попутно нарушая законодательство Европейского Союза. В ЕНП призвали Словакию, Венгрию и Польшу содействовать доставке украинских зерновых культур на африканский континент.

Характерно, что накануне главы Минсельхозов Чехии, Польши, Румынии, Болгарии, Венгрии и Словакии провели переговоры в режиме онлайн, где решили выработать единое решение по вопросу зерна из Украины для защиты собственных рынков сбыта и местных фермером, которые устраивают регулярные акции протеста против сельскохозяйственной продукции украинского производства.

При этом самые массовые акции протеста против ввоза зерна с территории Украины традиционно проходят в Польше, где местные фермеры перекрывают дороги с помощью тракторов.