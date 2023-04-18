Участвующий в спецоперации боец MMA Минеев баллотируется в депутаты ДНР

Вечером 18 апреля российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев записал новое видеообращение к своим подписчикам в социальных сетях, где сообщил, что он официально подал всю необходимую документацию для участия в выборах депутатов Народного совета ДНР.

Известно, что в ноябре 2022 года Минеев сообщил о приостановке своей спортивной карьеры в MMA, уведомив общественность о том, что он получил повестку для явки в военный комиссариат в связи с началом частичной мобилизации в России. Позднее спортсмен заявил, что отправляется в зону спецоперации как доброволец.

Характерно, что ранее Владимир Минеев проходил срочную и контрактную службы в воздушно-десантных войсках Российской Федерации. Сам Минеев рассказывал, что в первые дни после начала СВО в Украине на территории аэропорта Гостомеля в Киевской области скончался его младший брат Пётр, также служивший в рядах ВДВ.

Уже сегодня Владимир Минеев сообщил фанатам, что 11 апреля нынешнего года он подал заявку на участие в выборах депутата Донецкой Народной республики. Боец MMA отметил, что баллотируясь, на политическом поприще он намеревается представлять фракцию "Единая Россия".

Предполагается, что выборы депутатов в ДНР состоятся в единый день голосования, и отныне в законодательном собрании республики будет 90 депутатов вместо 100.