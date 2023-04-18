Politico: Байден объявит о «беспрецедентных» мерах США для сдерживания Китая

19:01 2023-04-18

Издание Politico утверждает, что кабинет Джо Байдена вскоре анонсирует новые меры по сдерживанию китайского развития.

18 апреля американская газета Politico со ссылкой на инсайдера сообщила, что администрация Джозефа Байдена намеревается объявить о применении "беспрецедентных" мер, направленных на сдерживание агрессивного развития Китайской Народной республики в сферах высоких технологий и военного дела.

По данным корреспондентов Politico, речь идёт о невиданном сдерживании практически любых американских инвестиций в китайскую экономику, что позволит помешать развитию многих отраслей внутри КНР, включая оборонную. Предполагается, что уже на этой неделе Белый дом объявит о грядущих мерах официально.

Согласно сведениям журналистов, ожидается, что правительство Соединённых Штатов обяжет американских инвесторов отчитываться о всех финансовых вливаниях в подконтрольные Пекину технологические корпорации, также запретив сделки в некоторых приоритетных экономических секторах.

Характерно, что ранее в тот же день генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что согласно оценкам аналитиков Североатлантического альянса, уже к 2035 году вооружённые силы КНР будут обладать 12 тысячами ядерных ракет.

Кроме того, во вторник глава китайского Министерства обороны Ли Шанфу посетил Москву с рабочим визитом, проведя переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.