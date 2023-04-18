Politico: Байден объявит о «беспрецедентных» мерах США для сдерживания Китая

18 апреля американская газета Politico со ссылкой на инсайдера сообщила, что администрация Джозефа Байдена намеревается объявить о применении "беспрецедентных" мер, направленных на сдерживание агрессивного развития Китайской Народной республики в сферах высоких технологий и военного дела.

По данным корреспондентов Politico, речь идёт о невиданном сдерживании практически любых американских инвестиций в китайскую экономику, что позволит помешать развитию многих отраслей внутри КНР, включая оборонную. Предполагается, что уже на этой неделе Белый дом объявит о грядущих мерах официально.

Согласно сведениям журналистов, ожидается, что правительство Соединённых Штатов обяжет американских инвесторов отчитываться о всех финансовых вливаниях в подконтрольные Пекину технологические корпорации, также запретив сделки в некоторых приоритетных экономических секторах.

Характерно, что ранее в тот же день генеральный секретарь военно-политического блока НАТО Йенс Столтенберг публично заявил, что согласно оценкам аналитиков Североатлантического альянса, уже к 2035 году вооружённые силы КНР будут обладать 12 тысячами ядерных ракет.

Кроме того, во вторник глава китайского Министерства обороны Ли Шанфу посетил Москву с рабочим визитом, проведя переговоры со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.