Мариани: ЕП должен создать комиссию для расследования взрыва «Северных потоков»

18 апреля французский европарламентарий Тьерри Мариани опубликовал новый пост в мессенджере Twitter, где проанализировал инцидент со взрывами российских трубопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Мариани напомнил, что до начала спецоперации в Украине президент США Джо Байден открыто говорил о возможной необходимости ликвидации газопроводов North Stream.

Также Тьерри Мариани напомнил, что ранее американский публицист-расследовать Сеймур Херш обвинил Соединённых Штаты в умышленном подрыве российских "Северных потоков", рассказав, что летом 2022 года американские военные водолазы заминировали данные газопроводы, после чего бомбы были активированы норвежскими войсками.

По мнению Мариани, Европейский парламент должен озаботиться тем, чтобы незамедлительно учредить специализированную комиссию для расследования чрезвычайного происшествия на участках залегания газовой магистрали North Stream в Балтийском море, поскольку уже состоявшиеся расследования не могут похвастаться результатами.

Тьерри Мариани подчёркивает, что в случае, если информация о намеренном подрыве "Северных потоков" спецслужбами любой из стран подтвердится, то данный инцидент будет признан саботажем из-за того, что он произошёл в военное время, то есть параллельно с ведением российской СВО в Украине.

Резюмируя, Тьерри Мариани заключил, что совершение целенаправленного саботажа в условиях военного времени является актом объявления войны России.