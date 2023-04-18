Покровский заявил, что средства с последнего концерта отправит в поддержку Украины

Макс Покровский объявил в социальных сетях, что направит все средства с концерта в Нью-Йорке в помощь Украине.

Музыкант сообщил, что выступить в американском городе должен 29 сентября, добавив, что для беженцев из украинского государство на билеты планируется скидка.

Покровский дал обещание встретиться со зрителями перед выступлением.

Лидер группы "Ногу свело" перебрался в Штаты несколько лет назад, а после запуска СВО тут же заявил о том, что поддерживает Украину.

С этого времени исполнитель концерты в России больше не давал.