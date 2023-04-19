Космонавты выступили против вручения Звезды героя России Пересильд

21 апреля на общем собрании в Гильдии киноактеров обсудят необходимость обращения в Минкульт РФ с просьбой наградить Юлию Пересильд за съемки в космосе.

Актриса сыграла главную роль в картине "Вызов". Ее персонаж - женщина-врач, вынужденная делать сложную операцию на космическом корабле.

Инициативу о награждении артистки столь почетной наградой не поддержали космонавты. Летчик-космонавт Елена Серова заявила, что вручать такую высокую награду Пересильд нельзя, так как статус героя России будет при этом сильно обесценен.

Такие регалии получают только за заслуги перед Родиной.

Серова назвала съемки Пересильд в космосе туристическим полетом, который она совершила вместе с режиссером "Вызова" Климом Шипенко.