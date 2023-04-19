Филиппов подтвердил, что уволился из Театра на Таганке

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Светлана Гарусева
Поклонники на концерте кумира в Петербурге ахнули, когда Филипп Бедросович в танце повернулся к залу спиной.
Ткачёв Андрей
Издание Newsweek рассказало о том, как украинские союзники Киева из числа европейских стран начали менять свою позицию по поддержке Украины.
Украинские войска нанесли массированный ракетный удар по территории Новой Каховки.
Советский и украинский актер скончался в Харькове. Совсем недавно коллеги и поклонники поздравили его с 80-летним юбилеем.
Сотрудники Федеральной службы безопасности России пресекли осуществление теракта против крымской энергосистемы.
Бен Уоллес выразил уверенность, что спецоперация в Украине не будет завершена в этом году.
Ариадна сейчас учится в 11-м классе школы экономики, она собирается продолжить образование в университете.
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