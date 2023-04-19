Филиппов подтвердил, что уволился из Театра на Таганке

08:37 2023-04-19

Актер Михаил Филиппов (экс-супруг покойной Натальи Гундаревой) действительно ушел из Театра на Таганке, где проработал 50 лет.

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