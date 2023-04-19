NYT: Уоллес прогнозирует продолжение конфликта в Украине минимум до 2024 года

Утром 19 апреля журналисты американской газеты The New York Times опубликовали интервью с главой Министерства обороны Великобритании Беном Уоллесом, поинтересовавшись у него, когда могут завершиться боевые действия в Украине. По мнению Уоллеса, в прогнозировании сроков подобных событий трудно быть оптимистом.

Военный чиновник считает, что конфликт между российскими и украинскими войсками будет продолжаться как в этом, так и в следующем году, однако глава британского Минобороны верит, что Украина сможет выйти из него победителем, если будет получать поддержку от стран коллективного Запада.

Кроме того, Бен Уоллес призвал мировую общественность к реалистичным взглядам на возможное поражение России по итогам спецоперации, подчеркнув, что одномоментный проигрыш российской армии в Украине является маловероятным сценарием, поскольку у ВСУ нет никакой "волшебной палочки".

Характерно, что 8 февраля текущего года Владимир Зеленский прилетел в Лондон, где провёл встречу с британским премьер-министром Риши Сунаком, после чего выступил с речью в местном парламенте. Во время своего выступления Зеленский попросил депутатов Великобритании передать Киеву английские боевые самолёты.

Позднее Уоллес сообщил, что в данный момент Министерство обороны Великобритании не станет передавать Украине истребители из личных запасов.