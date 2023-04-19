Агенты ФСБ предотвратили диверсию в Керчи против энергосистемы Крыма

Утром среды, 19 апреля, Центр общественных связей ФСБ опубликовал новый пресс-релиз, в котором сообщил, что работники ведомства предотвратили террористический акт на территории Керчи, произведя оперативный арест мужчины, который был завербован украинскими спецслужбами.

По данным Федеральной службы безопасности, задержанный мужчина готовил диверсию на объекте энергетической инфраструктуры крымского полуострова. Известно, что задержанный 1971 года рождения имел как российское, так и украинское гражданство, симпатизируя сторонникам ультраправой идеологии в Киеве.

Правоохранители провели санкционированный обыск жилища задержанного, осмотрев его квартиру на предмет подготовки к диверсии. По итогам обыска в домовладении были обнаружены взрывное устройство кустарного производства и фрагменты переписки с представителями спецслужб Украины.

Известно, что сейчас задержанный мужчина проходит фигурантом по уголовным делам о подготовке к диверсии и незаконном хранении, производстве и транспортировки взрывчатых элементов. Предполагается, что по данным статьям молодой человек может получить от 20 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

В настоящий момент агенты Федеральной службы безопасности пытаются установить, получал ли злоумышленник финансовое вознаграждение за работу на СБУ или готовил террористический акт на бескорыстной основе.