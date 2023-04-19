Newsweek: Восточная Европа ударила в спину Украине, отказавшись от её зерна

19 апреля американское периодическое издание Newsweek опубликовало новую авторскую статью, в которой утверждается, что государства Восточной Европы начали сдавать позиции в сфере поддержки Украины на фоне российской спецоперации, о чём свидетельствует отказ некоторых европейских стран от украинской сельхозпродукции.

По данным Newsweek, бесконтрольные поставки украинского зерна в Польшу и другие государства Восточной Европы существенно снизили цены на данный ресурс на внутреннем рынке, что привело к масштабным акциям протеста, которые устраиваются европейскими фермерами на регулярной основе.

Уже сейчас Болгария, Венгрия, Польша, Словакия и Румыния провели совещание на уровне министров сельского хозяйства, договорившись о скоординированных мерах по противодействию засилью зерну, идущему с территории Украины. Представители Минсельхозов данных стран направили письмо к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, попросив её рассмотреть возможность введению новых пошлин на украинское зерно при ввозе в Европу.

Характерно, что после этого премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий опубликовал новый пост в Twitter, где заявил, что поддерживать Украину в условиях СВО необходимо, однако делать это следует на рациональных началах, ввиду чего для администрации Варшавы создание выгодных условий работы польским фермерам является более приоритетной задачей.

К текущему моменту импорт украинского зерна приостановили Польша, Венгрия и Словакия. Ожидается, что к ним могут присоединиться Болгария и Молдавия.