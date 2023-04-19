Журналисты международной газеты Financial Times взяли интервью у высокопоставленного европейского политика, который на условиях анонимности заявил о намерениях представителей правительства Украины попросить страны коллективного Запада об экстренных поставках зенитных ракет Киеву.

Ожидается, что подобный запрос со стороны украинских чиновников поступит на грядущем заседании министров обороны государств НАТО на немецкой базе "Рамштайн", которую должен посетить генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, являющийся одним из ключевых доноров военной поддержки Украины.

Опрошенный европейский дипломат утверждает, что Генштаб ВСУ начал ощущать острую нехватку боеприпасов для зенитных орудий, и полное исчезновение подобных ракет на балансе украинской армии может привести к тому, что войска России интенсифицируют свои бомбардировки.

Кроме того, респондент Financial Times подчеркнул, что представители киевского режима всё чаще просят государства Запада о поставках систем противовоздушной обороны малой дальности, однако в НАТО полагают, что у Киева достаточно систем ПВО для отражения российских ударов.

Резюмируя, собеседник журналистов FT выразил уверенность в том, что войска Украины в состоянии сохранить преимущество в воздухе за счёт оружия, которое стоит на вооружении у ВСУ.