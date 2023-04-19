Бородина призналась, что поступает в МГУ на факультет психологии, чтобы продавать марафоны

Неутомимая Ксения Бородина, разменявшая 5-ый десяток, успела побывать замужем дважды, родила двоих дочерей, воспитанием которых активно занимается.

Кроме того, звезда экрана является успешной ведущей, успевает отдыхать в России и за рубежом.

Сейчас Ксения планирует получить новую профессию, для чего будет поступать в МГУ на факультет психологии.

О том, удастся ли монетизировать полученные знания, Бородина не знает, но планирует запускать марафоны.

Известно, что у ведущей "Дома-2" уже есть 2 высших образования: экономическое и менеджмент по туризму.