Калашникова пожаловалась на неудачную пластику, в результате которой у нее ввалились щеки

Актриса Анна Калашникова не стала скрывать, что прибегала к пластике. Обращение звезды экрана к специалистам стоило ей больших проблем.

Калашникова сокрушается, что комки Биша ее призвали убрать приятельницы.

Анна вспоминает, что щеки пропали, а лицо стало выглядеть изможденным. По этой причине пришлось использовать филлеры, чтобы восполнить утраченный объем.

Теперь селебрити вынуждена делать уколы красоты для того, чтобы лицо выглядело молодо и не было "провалов в области щек".