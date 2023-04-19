Летучая появилась на мероприятии в прозрачной блузе, покорив окружающих

Известная ведущая Елена Летучая появилась на торжестве по поводу открытия пространства "Плюс Дача" в парке Горького, о чем сообщает издание "Lenta.ru".

Звезда экрана поразила посетителей мероприятия выбранным образом. Она была вся в черном. Прозрачная блуза, черный однотонный бюстгальтер и длинная кожаная юбка с завышенной талией - вот, что представлял собой наряд знаменитости.

В качестве аксессуаров 44-летняя Летучая выбрала браслеты. Волосы Елена собрала в гладкий высокий пучок.

Напомним, что знаменитость вела такие программы, как "Ревизорро", "Школа Ревизорро".

В 2015-2016 годах она открыла интернет-магазин "Летучий магазин". Летучая - автор документальных проектов для телеканалов "ТВ3", "СТС" и "Пятница!".