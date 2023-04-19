Днём 19 апреля советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин дал интервью репортёрам телеканала "Россия 24", где публично заявил, что российские Вооружённые силы к текущему моменту контролируют порядка 90 процентов территории Артемовска, за освобождение которого сейчас идут активные бои.

По мнению Гагина, переход Артемовска под контроль армии России является неизбежностью, и взятие данного населённого пункта российскими войсками является вопросом, который будет решён в ближайшее время. Кроме того, военный чиновник рассказал, что все дороги на Артемовском направлении находятся под огневым контролем российских артиллеристов.

Характерно, что накануне в Министерстве обороны РФ уведомили общественность о начале работы подразделений российских ВДВ не флангах Артемовска. Также пресс-секретарь Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что поддержку российских сил в Артемовске осуществляют расчёты артиллерии и ракетные войска из группировки "Южная".

Основатель частной военной кампании "Группа Вагнера" Евгений Пригожин позднее неоднократно подтверждал слова Конашенкова, утверждая, что российские десантники действительно ведут боевые действия на флангах Артемовского отрезка фронта на Донецком направлении.

В то же время Пригожин подчеркнул, что подразделения ВДВ из числа регулярной армии России были переброшены к Артемовску лишь накануне, а ранее боевые действия на этом участке вели лишь штурмовые отряды Wagner Group.