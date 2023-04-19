Воробьев признался, что был абьюзером в отношениях из-за неуверенности в себе

13 апреля состоялся релиз многосерийной картины Артема Аксененко "Жить жизнь", где главного персонажа сыграл актер Даниил Воробьев.
В последнем интервью "СтарХит" звезда экрана сообщил о том, как снимался сериал, а также об опыте пребывания в токсичных отношениях.
Воробьев вспомнил об отношениях с девушкой, которые он считал абсолютно здоровыми. На самом же деле это было абьюзивное взаимодействие.
А абьюзером был сам Даниил. Актер отметил, что наконец ему удалось встретить девушку, открывшую ему глаза. Именно она помогла понять, как должен себя вести в отношениях мужчина.
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