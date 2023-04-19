Хвойники в саду: как посадить растения так, чтобы сохранить их красоту и здоровье

Если нет возможности либо желания ждать до осени, чтобы посадить или пересадить хвойные растения на своем участке, это можно сделать и весной. Оптимально это сделать в конце апреля-начале мая.

Какие нюансы нужно учесть, чтобы хвойники отлично чувствовали себя после пересадки? Прежде всего - обязательно выкапывать растения с земляным комом, чтобы не было вероятности подсыхания и отмирания корней.

Перед процедурой нужно их хорошо полить, тогда ком сохранится лучше. При переносе земляной ком саженца можно упаковать в мешковину, обвязать прочным шпагатом либо проволокой - для предотвращения рассыпания. После установки растения в посадочную яму упаковку и шпагат надо убрать.

Посадочное место для хвойных должно быть шире диаметра кома. Корневую шейку надо разместить на уровне почвы. Для ели, пихты, туи, тиса, лиственницы, можжевельника, кипарисовика глубина ямы должна быть 60-70 см, для сосны — 80-100 см.

На тяжелых почвах обязателен дренаж. В его качестве можно использовать слой битого кирпича и песка в 15-20 см.

После установки саженца в посадочную яму оставшиеся промежутки нужно засыпать почвой. Большинству хвойных растений подойдет состав, состоящий из листовой земли либо перегноя, торфа, песка (2:1:1). Если речь идет о пихте и соснах, тогда надо добавить немного глины.

Хвойники предпочитают солнечные и полутенистые места, но пихта, ель и тис любят тень.

Во избежание атаки сорняков посадки нужно замульчировать гравием или измельченной корой, можно хвоей. Полуперепревшая хвоя из леса, к слову, содержит грибницу, что полезно для хвойных растений.