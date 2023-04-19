Басков сообщил, прибегал ли к пластической хирургии

Николай Басков убежден, что пока не нуждается в пластических операциях. Об этом певец рассказал корреспонденту 5-tv.ru на мероприятии, приуроченном Церемонии вручения Премии телеканала RU.TV.

Исполнитель заверил, что не удалял комки Биша и веко не оперировал. В данный момент звезда сцены выступает за естественную красоту.

При этом артист не исключает, что наступит момент, когда он осознает, что нуждается в помощи хирургов и прибегнет к пластике ради продления артистической молодости.

Его коллега по сцене 55-летний Филлип Киркоров в отличие от Баскова идет в другом направлении. Он давно "посещает" клинику пластической хирургии.

30 апреля лет Киркорову исполняется 55 лет. К юбилею он сделал пластику лица и дал специалистам "поколдовать" над своей фигурой. Результат - минус 10 килограмм.