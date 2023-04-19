Ди Каприо снялся в самом длинном за свою карьеру фильме Убийцы цветочной луны

Продолжительность "Убийц цветочной луны" составляет 3 часа 26 минут,

Этот фильм стал рекордсменом по продолжительности среди всех работ Леонардо Ди Каприо.

Надо сказать, что у режиссера картины Мартина Скорсезе, были проекты и подлиннее. Его "Ирландец" и вовсе идет 3 часа 30 минут.

Премьера нового фильма с Ди Каприо запланирована на октябрь текущего года. После его можно будет посмотреть на платформе Apple TV+.

Известно также, что проект станет участником Каннского кинофестиваля.