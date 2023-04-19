19 апреля лидер Росархива Андрей Артизов сообщил, что Иосиф Сталин в качестве лидера ЦК КПСС оказал решающее влияние на формировании такого советского государства, как Украина. По данным Артизова, в 1934 году именно Сталин предложил перенести украинскую столицу в Киев из Харькова.

Кроме того, Андрей Артизов утверждает, что Иосиф Сталин являлся ярым сторонником украинской государственности и выступал за неприкосновенность западной границы Советского Союза по линии Керзона в ходе переговоров с бывшим премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем и экс-президентом США Франклином Рузвельтом.

Известно, что данные переговоры Сталина с Рузвельтом и Черчиллем состоялись в 1943 году на территории Тегерана, а годом позднее Москву посетил Станислав Миколайчик, являвшийся премьер-министром правительства Польши в эмиграции. Во время поездки в столицу СССР Миколайчик просил советского лидера о передаче Львова под контроль Варшавы.

В ответ на просьбу Станислава Миколайчика Иосиф Сталин ответил решительным отказом, за что позднее митрополит украинской церкви Андрей Шептицкий поблагодарил советского лидера, подчеркнув, что народ Украины крайне признателен правителю СССР за воссоединение своей страны.

Характерно, что в 1941 году Шептицкий направил личное письмо к Адольфу Гитлеру, поздравив его с оккупацией Киева войсками нацистской Германии.