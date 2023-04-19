Песков: Россия осуждает действия полиции Украины в Киево-Печерской лавре

Днём среды, 19 апреля, глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков высказался о действиях украинских полицейских, которые прибыли к зданию Киево-Печерской лавры, попытавшись оцепить все храмовые постройки к её окрестностях. По словам Пескова, правительство России решительно осуждает поступок сотрудников правоохранительных органов Украины.

Согласно сообщению адвоката Киево-Печерской лавры Никиты Чекмана, сегодня неизвестные лица проникли на территорию лавры, оцепив 39-ый корпус монастыря. Также Чекман утверждает, что прибывшие на место событий полицейские стали соучастниками преступления, поскольку не пытались ему помешать.

Накануне Шевченковский суд в Киеве постановил арестовать настоятеля Киево-Печерской лавры, митрополита Украинской православной церкви Павла (Лебедя). Священнослужитель был отправлен под домашний арест с обязательством ношения электронного браслета, который отслеживает его перемещения.

Кроме того, Лебедю запретили любые формы обращения к православным верующим на неустановленный срок. Новостное агентство "Страна.ua" рассказало, что митрополит УПЦ якобы после 24 февраля 2022 года неоднократно поддерживал начатую армией России специальную военную операцию.

Вместе с тем 29 марта нынешнего года Министерство культуры Украины призвало сторонников УПЦ покинуть Киево-Печерскую лавру, уступив её служителям образовавшейся в результате раскола Православной церкви Украины, однако митрополит Павел отказался идти на уступки, после чего был арестован.