Опытный садовод рассказал правила обрезки рябины для повышения урожайности

Мероприятие проводим в первую половину весны, до начала раскрытия почек на деревьях. Вам предстоит убрать все высохшие ветки и побеги с признаками болезни и с повреждениями.

Удалить также надо веточки, которые начали расти внутрь кроны или отрастают резко в сторону, перпендикулярно стволу. Обрезке также подлежат побеги с прошлогодних веток.

Повышать урожайность будем, предоставляя оставшимся веткам больше света.

Мы должны добиться равномерного освещения всех побегов солнечными лучами, именно поэтому убираем все лишнее, что может стать помехой.

Формируя скелетные ветви, стараемся оставлять те, что растут под прямым или тупым углом. Наблюдая слабый прирост, проводим омолаживающую обрезку.

Обрезать можно только деревья, которым уже более двух лет, в результате омолаживающей обрезки на рябине начинают отрастать новые сильные, здоровые побеги.

Это, конечно, положительно отражается на плодоношении.